Quattro testimoni sono chiamati a deporre nel processo contro Francis Kaufman, accusato di aver ucciso una bambina a Villa Pamphili. Durante l’audizione, i testimoni riferiscono che la bambina sembrava svenuta, con le gambe e la testa che penzolavano, dando l'impressione che non avesse i sensi. Le loro testimonianze si concentrano sulle condizioni fisiche della bambina al momento dei fatti.

“Sembrava non avesse i sensi perché le gambe le penzolavano e anche la testa era priva di sostegno, penzolava anche lei”. Ci sono almeno quattro testimoni avrebbero visto Rexal FordFrancis Kaufman, l’uomo imputato per il duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della loro figlia Andromeda di appena un anno, con in braccio una bambina aggirarsi nei dintorni di villa Pamphili p oche ore prima del ritrovamento dei due cadaveri. A rivelarlo è FanPage.it che spiega che i quattro verranno ascoltati lunedì 16 marzo. La loro potrebbe essere una testimonianza chiave per far luce sul duplice omicidio e occultamento dei cadaveri di madre e figlia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

