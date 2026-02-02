L'americano Francis Kaufmann, arrestato in Grecia mentre cercava di scappare, si trova ora davanti al giudice. È accusato di aver ucciso due persone a Villa Pamphili. Il processo è iniziato questa mattina, con l’obbiettivo di chiarire cosa sia successo in quella giornata. Kaufmann, che aveva tentato di evitare l’arresto, dovrà rispondere delle accuse di duplice omicidio.

Inizia oggi il processo contro Francis Kaufmann, il cittadino americano che avrebbe ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlioletta di un anno Andromeda a Villa Pamphili, a Roma. I cadaveri di entrambe sono stati trovati senza vita lo scorso 7 giugno, nascosti tra i cespugli del parco della capitale e parzialmente coperti da sacchi neri. L'uomo, che per diversi mesi aveva usato alcuni alias, è stato arrestato diversi giorni dopo in Grecia per poi essere estradato in Italia. Secondo le indagini della procura di Roma, Kaufmann avrebbe strangolato prima la giovane russa e poi la bambina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Omicidi Villa Pamphili, al via il processo contro Francis Kaufmann

