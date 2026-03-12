La bellezza educa al rispetto | parte dal MANN il progetto regionale contro il bullismo

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli è stato avviato il progetto regionale “Educhiamo al rispetto. Insieme contro il bullismo”, rivolto a studenti e docenti. L'iniziativa mira a sensibilizzare sui temi del rispetto e della convivenza civile, coinvolgendo le scuole della regione. L'obiettivo è promuovere un percorso di consapevolezza attraverso attività educative e incontri specifici.

Parte dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli "Educhiamo al rispetto. Insieme contro il bullismo" (L.R. n.112017), ciclo di incontri promosso dalla Regione Campania e realizzato da Scabec nell'ambito delle iniziative di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Il primo appuntamento è in programma sabato 14 marzo alle ore 10 presso l'Auditorium...

Progetto educativo-formativo "Stop al bullismo e al cyberbullismo": Comune di Monteiasi, scuola e Arma dei Carabinieri insieme per la legalità e il rispetto
Il bullismo e il cyberbullismo rappresentano oggi una delle sfide sociali più insidiose per le nuove generazioni.

Giornata contro il bullismo, Frassinetti: "Potenziare l'educazione al digitale e la cultura del rispetto"

