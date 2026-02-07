Giornata contro il bullismo Frassinetti | Potenziare l’educazione al digitale e la cultura del rispetto

Oggi si celebra la giornata contro il bullismo e il sottosegretario Frassinetti non perde tempo. In un intervento chiaro, ha ribadito che il Ministero punta a rafforzare l’educazione digitale nelle scuole. L’obiettivo è far capire ai ragazzi i pericoli dei social e promuovere il rispetto tra loro. Frassinetti ha sottolineato che prevenire atteggiamenti di sopraffazione e violenza è una priorità per evitare che il bullismo si diffonda ancora di più.

Il Ministero dell’Istruzione invita le scuole a rafforzare la cultura del rispetto in vista della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, che si terrà il 7 febbraio 2026.

In occasione della Giornata nazionale contro la violenza a scuola, il Sottosegretario Paola Frassinetti ha sottolineato l'importanza di promuovere il rispetto per gli insegnanti, rafforzando l’alleanza tra scuola e famiglia per prevenire e contrastare ogni forma di violenza nel contesto scolastico.

Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo: i dati in Italia
Nel corso del 2025, in Italia, Telefono Azzurro ha gestito 181 casi di bullismo e 24 casi di cyberbullismo. Le segnalazioni hanno riguardato prevalentemente attacchi legati alle caratteristiche

Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, Valditara: Ribadiamo il nostro impegno a favore di una scuola sicura e serena
Il 7 febbraio si celebra la Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, un fenomeno che anziché ridursi tende ad ampliarsi, coinvolgendo soprattutto i giovani. Istituita nel 2017 su iniziativa del

Oggi è la Giornata internazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Una giornata che ci ricorda che le parole, anche online, non sono mai innocue. Le shitstorm sono una forma di violenza collettiva che può isolare, distruggere e spingere una persona fino a

Il #7febbraio è la Giornata contro il #bullismo e il #cyberbullismo. Istituita nel 2017 dal Ministero, la giornata è un'occasione per riflettere su questo fenomeno e sugli strumenti utili a contrastarlo.