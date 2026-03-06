Colpiti i clan Ravezzani Gallo e Mori-Di Fazio | droga armi e hawala cinese

Sono stati colpiti i membri dei clan Ravezzani, Gallo e Mori-Di Fazio, coinvolti in traffico di droga, armi e nel sistema di trasferimenti internazionali hawala cinese. Le indagini hanno accertato che i trafficanti di origine siciliana sono affiliati alla ‘ndrangheta di Legnano e Lonate Pozzolo, mentre i riciclatori cinesi gestiscono la rete di “fei chi’en”.

Un’indagine della Dda di Milano fotografa un’intensa attività di traffico e smercio di stupefacenti tra Spagna e Italia che ha coinvolto a vario titolo 55 persone, ora in udienza preliminare. Trovati legami con alcuni protagonisti delle inchieste Hydra e Madera, nonché con il Centro ingrosso Cina di Agrate Brianza. Tutti i nomi e i retroscena delle inchieste Trafficanti di droga di origine siciliana, affiliati al “locale” di ndrangheta di Legnano e Lonate Pozzolo, riciclatori cinesi della rete di “fei chi’en”, la hawala del Celeste impero. La Spagna come serbatoio di approvvigionamento sempre più importante per lo spaccio italiano. Un’inchiesta del dipartimento distrettuale antimafia (Dda) di Milano, approdata ora alla fase processuale Blatte e sporcizia: sigillate anche le cucine dei grandi nomi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Blitz anticamorra a Scampia, 15 arresti nel clan Raia: sequestrate droga e armiVasta operazione condotta all'alba di oggi, mercoledì 4 febbraio, da polizia e carabinieri nel quartiere della periferia Nord di Napoli. Maxi blitz anticamorra a Napoli: misure cautelari per 71 persone, colpiti i clan Mazzarella e Alleanza di SecondiglianoMaxi blitz all’alba a Napoli contro le organizzazioni camorristiche attive nel centro cittadino e nella provincia.