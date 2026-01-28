PSG Kvaratskhelia da record | oltre la stanchezza ha numeri da top in Champions League

Kvaratskhelia continua a sorprendere. In poco più di un anno, il georgiano si è preso il ruolo di protagonista nel Paris Saint-Germain, dimostrando numeri da top player in Champions League. Nonostante la fatica, il suo rendimento resta alto e il club francese si gode un talento ormai imprescindibile.

Khvicha Kvaratskhelia si è preso il suo spazio nel PSG in meno di un anno.

Khvitcha Kvaratskhelia vital for PSG, but fatigue begins to show.

Kvaratskhelia in un anno è entrato perfettamente nel gioco di Luis Enrique, è l’uomo Champions del PsgKhvicha Kvaratskhelia è diventato in un anno un giocatore fondamentale nel sistema di gioco del Psg di Luis Enrique. ilnapolista.it

Kvara e non solo, quando il Paris pesca a Napoli: la cifra spesa dai francesi è incredibileCi risiamo. Uno degli idoli dei tifosi del Napoli, protagonista della storica cavalcata scudetto della stagione 2022/2023, sta per passare al Paris Saint-Germain. Non è la prima volta che il club di ... gianlucadimarzio.com

