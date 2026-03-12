Kvara fa quello che vuole Psg-Chelsea è uno spettacolo | 5-2!

Al Parc des Princes, il Psg ha battuto il Chelsea 5-2 in una partita ricca di emozioni. Kvara ha segnato due gol e fornito un assist nel finale, contribuendo al risultato finale. La sfida tra le due squadre si è conclusa con una vittoria netta per i parigini, lasciando aperta la qualificazione nel ritorno a Stamford Bridge.

Show assoluto al Parc Des Princes di Parigi dove il Psg travolge il Chelsea 5-2 al termine di una partita bellissima: protagonista nel finale Khvicha Kvaratskhelia, con due gol e un assist che costringono i Blues a una super rimonta nel ritorno di Stamford Bridge. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kvara fa quello che vuole. Psg-Chelsea è uno spettacolo: 5-2!