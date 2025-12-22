Applausi La Fortitudo fa quello che vuole
FORTITUDO 91 RUVO DI PUGLIA 54 FLATS SERVICE: Fantinelli 6, Della Rosa 9, Sarto 14, S. Anumba 6, Sorokas 23; Imbrò 6, Guaiana 10, De Vico 4, Moretti 13; Barbieri, Braccio. All. Caja. CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA: Reale 6, Moody, Books II 15, Jerkovic 10, Borra 11; M. Anumba 6, Musso, Miccoli 4, Nikolic 2, Di Zanni ne, Granieri ne, Ulaneo ne. All. Rajola. Arbitri: Enrico Bartoli, Yang Yao, Settepanella. Note: parziali 20-7, 40-19, 71-35. Tiri da due: Fortitudo 2239; Ruvo di Puglia 1233. Tiri da tre: 1132; 731. Tiri liberi: 1416; 99. Rimbalzi: 52; 31. Tutto facile per la Fortitudo che batte Ruvo di Puglia e torna al successo mettondo in cassaforte una vittoria tanto netta quanto meritata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
