Formulare un giudizio su uno studente | qual è quello che ferisce e quello che fa crescere Valutazione identità e responsabilità educativa

La valutazione di uno studente riflette non solo le sue competenze, ma anche l’approccio educativo adottato. Un giudizio equilibrato può favorire la crescita e l’autonomia, mentre uno troppo severo o superficiale può ferire e compromettere l’autostima. È fondamentale, quindi, assumere una responsabilità educativa consapevole, riconoscendo come i feedback influenzino l’identità e il percorso di sviluppo di ogni individuo.

Viviamo immersi in un mondo che giudica continuamente, spesso con rapidità e superficialità, attraverso parole, numeri, voti, commenti che sembrano innocui ma che in realtà incidono profondamente sulla costruzione dell'identità personale. Fin dall'infanzia impariamo che essere valutati è inevitabile, a scuola come nella famiglia e nella società, ma raramente ci viene insegnato a distinguere tra un giudizio che orienta e uno che ferisce, tra una valutazione che aiuta a crescere e una che blocca, umilia, definisce in modo definitivo. Il giudizio, infatti, non è mai soltanto una constatazione oggettiva, perché porta sempre con sé una visione dell'altro, un'idea di valore, un modo di guardare alla fragilità e al cambiamento umano.

