KTM estende la garanzia a quattro anni su tutta la gamma stradale

KTM ha annunciato l’estensione della garanzia a quattro anni su tutta la gamma di veicoli stradali. La decisione mira a offrire ai clienti un servizio più completo e sicuro, rafforzando la presenza del marchio nel mercato. La novità riguarda tutti i modelli della linea, senza distinzione tra le diverse versioni. La misura entra in vigore immediatamente e riguarda le nuove vendite.

(Adnkronos) – La fiducia nei propri prodotti passa anche attraverso servizi concreti dedicati ai clienti. In questa direzione KTM ha deciso di ampliare la portata della propria Garanzia Premium del Costruttore, estendendo la copertura gratuita di quattro anni a tutte le moto della gamma stradale a partire dal Model Year 2025.