BYD ha annunciato l’estensione della garanzia sulla Blade Battery a otto anni o 250.000 km, confermando la fiducia nella qualità e affidabilità delle proprie batterie. Questa novità rafforza l’impegno dell’azienda nel garantire sicurezza e durata nel tempo dei propri veicoli elettrici, offrendo maggiore tranquillità ai clienti. L’estensione rappresenta un passo importante verso un’adozione più ampia e consapevole della mobilità sostenibile.

MILANO (ITALPRESS) – BYD ha rafforzato il proprio impegno verso i propri clienti estendendo la garanzia delle Blade Battery a otto anni o 250.000 km, applicabile sia alle auto già in circolazione sia ai nuovi acquisti. La tecnologia Blade Battery è al centro di tutti i veicoli a nuova energia di BYD – sia 100% elettrici sia Super Hybrid. Queste vetture includono già una garanzia base di sei anni o 150.000 km, oltre a una garanzia anticorrosione di 12 anni senza limite di chilometraggio e alla copertura per l’unità di trazione elettrica di otto anni o 150.000 km. Ora BYD ha aumentato a 250.000 km il limite di chilometraggio della garanzia specifica per la Blade Battery, mantenendo la durata di copertura a otto anni e uno State of Health (SOH) minimo garantito del 70%.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Byd Sealion 7 Inter Edition: 250 esemplari per la serie speciale consegnata a Lautaro e compagni

Leggi anche: Piedibus: 7.000 km a piedi e 1.000 kg di CO? risparmiati. Nuovi premi per i bambini

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Byd estende la garanzia della Blade Battery a 8 anni o 250.000 km - aumento della copertura si applica a tutte le vetture – Bev e Super Hybrid, sia alle auto già in circolazione sia ai nuovi acquisti ... msn.com