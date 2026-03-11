KTM rivoluziona il mercato | 4 anni di garanzia trasferibile

KTM annuncia una novità nel settore motociclistico italiano: per la prima volta, l’intera gamma stradale avrà una garanzia di quattro anni, trasferibile tra proprietari. La casa di Mattighofen ha deciso di estendere la copertura post-vendita, offrendo maggiori certezze ai clienti e modificando le consuete condizioni di mercato. La mossa coinvolge tutti i modelli destinati alla strada.

La casa di Mattighofen ha deciso di rivoluzionare il mercato motociclistico italiano estendendo la copertura post-vendita a quattro anni per l'intera gamma stradale. Questa iniziativa, resa ufficiale da Spela Kovacic, copre sei famiglie di modelli e include un servizio di assistenza stradale che si rinnova automaticamente ad ogni intervento di manutenzione. La novità riguarda i veicoli del Model Year 2025 in poi, con una garanzia trasferibile che segue la moto anche nel caso di cambio di proprietà. Tale mossa non è solo un incremento numerico della durata della copertura, ma rappresenta un cambiamento strutturale nel rapporto tra costruttore e cliente finale.