Keir Starmer si trova al centro di una polemica riguardante la nomina di Peter Mandelson, con alcuni che criticano la sua decisione e altri che difendono la scelta. La questione si lega anche alla gestione della crisi in Iran, sulla quale il premier ha espresso un'opinione ritenuta ragionevole da alcuni e contestata da altri. La discussione si svolge nel contesto delle divisioni politiche nel Regno Unito.

In un momento internazionale così fragile, il vero interrogativo non riguarda il passato dell'ex ambasciatore, ma il presente del premier e la qualità delle scelte che guidano il suo governo Mentre le gare di purezza procedono all’infinito, sotto il cielo britannico la domanda vera è una e riguarda la capacità di giudizio del premier, Keir Starmer: sapeva che nominare Peter Mandelson comportava un “rischio reputazionale generico” e, stando ai primi documenti pubblicati ieri dal governo, l’ex ambasciatore non gli avrebbe neppure mentito sui rapporti con Epstein ai tempi della nomina a Washington. E allora come è venuto in mente, al... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Keir Starmer stretto tra l’errore su Mandelson e la ragionevolezza sulla crisi iraniana

