Il trailer italiano svelato in esclusiva anticipa gli orrori della vacanza romantica sperimentati da Tatiana Maslany nel nuovo film di Oz Perkins. L'immaginario inquietante di Oz Perkins torna a farci visita nel suo nuovo horror, Keeper - L'eletta, interpretato da Tatiana Maslany e Rossif Sutherland. Il trailer italiano lanciato in esclusiva da Movieplayer.it anticipa gli orrori che ci attendono sul grande schermo a partire dal 12 marzo, quando il film sarà distribuito da Be Water Film e Medusa Film. Tatiana Maslany e il weekend da incubo che non dimenticherete tanto facilmente La coppia formata da Liz (Tatiana Maslany) e (Rossif Sutherland) decide di festeggiare il proprio anniversario concedendosi un weekend romantico in un baita isolata in montagna. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Keeper - L'eletta: il trailer italiano esclusivo del film di Oz Perkins trasuda angoscia

