Keeper - L' eletta | il trailer italiano esclusivo del film di Oz Perkins trasuda angoscia
Il trailer italiano svelato in esclusiva anticipa gli orrori della vacanza romantica sperimentati da Tatiana Maslany nel nuovo film di Oz Perkins. L'immaginario inquietante di Oz Perkins torna a farci visita nel suo nuovo horror, Keeper - L'eletta, interpretato da Tatiana Maslany e Rossif Sutherland. Il trailer italiano lanciato in esclusiva da Movieplayer.it anticipa gli orrori che ci attendono sul grande schermo a partire dal 12 marzo, quando il film sarà distribuito da Be Water Film e Medusa Film. Tatiana Maslany e il weekend da incubo che non dimenticherete tanto facilmente La coppia formata da Liz (Tatiana Maslany) e (Rossif Sutherland) decide di festeggiare il proprio anniversario concedendosi un weekend romantico in un baita isolata in montagna. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Pillion - Amore senza freni: l'esclusivo poster italiano del film con Alexander SkarsgårdEcco il poster italiano del film Pillion - Amore senza freni, un romance gay sadomaso con Alexander Skarsgård e Harry Melling, in uscita il 12 febbraio con I Wonder Pictures.
La Mummia | Il teaser trailer italiano del film di Lee CroninEcco il testo richiesto: Il teaser trailer italiano de *La Mummia*, diretto da Lee Cronin, presenta una nuova interpretazione del celebre mostro dell’horror.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Keeper - L'Eletta, il teaser italiano del film [HD]; Liz & Malcolm: Un Nuovo Teaser Trailer Ufficiale Italiano del Film di Osgood Perkins - HD; Keeper – L’Eletta, ecco il trailer di San Valentino!; Disclosure Day: lo spot tv del film, di Steven Spielberg.
Keeper - L'Eletta, il teaser italiano del film [HD]Regia di Oz Perkins. Un film con Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Birkett Turton, Erin Boyes, Christin Park. Da giovedì 12 marzo al cinema. mymovies.it
Keeper – L’Eletta, ecco il trailer di San Valentino!Keeper - L'eletta è il nuovo film di Osgood Perkins, di cui oggi vi proponiamo un trailer special, in occasione di San Valentino. cinefilos.it
Keeper – L’Eletta: ecco il trailer di San Valentino. Un’anteprima che intreccia amore, destino e mistero in un’atmosfera intensa. #KeeperLEletta #Trailer #SanValentino #Cinema #FilmNews facebook