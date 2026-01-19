Katia Ricciarelli e il dolce amaro anniversario | Con Pippo oggi sarebbero stati 40 anni

Katia Ricciarelli ricorda con emozione il suo anniversario insieme a Pippo Baudo, svelando come oggi avrebbero compiuto 40 anni di matrimonio. La cantante lirica ha condiviso il ricordo nel salotto di Verissimo, evidenziando il forte legame che ancora lega la donna al conduttore storico. Un momento di riflessione che mette in luce il valore dei sentimenti duraturi e l’affetto che ha attraversato il tempo.

Il ricordo commosso della Regina della lirica a Verissimo svela il legame indissolubile con lo storico conduttore Il salotto di. Il salotto di Silvia Toffanin si trasforma ancora una volta in uno scrigno di emozioni profonde dove la memoria diventa il ponte tra passato e presente. Katia Ricciarelli ha varcato la soglia degli studi di Verissimo portando con sé un’aura di malinconia mista a una gratitudine infinita per il tempo vissuto accanto a Pippo Baudo. La cantante lirica ha scelto una data simbolica per aprirsi totalmente al pubblico, sottolineando come il calendario segni oggi (18 gennaio) un traguardo che avrebbero dovuto festeggiare insieme. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Katia Ricciarelli compie 80 anni, primo compleanno senza Pippo Baudo: “Nessuno come lui, mi manca”

Il 18 gennaio 2026, Katia Ricciarelli festeggia gli ottant’anni, un traguardo che segna una lunga carriera nel mondo dell’opera, della recitazione e della televisione. Quest’anno, il primo senza Pippo Baudo, rappresenta un momento di riflessione personale e professionale, sottolineando il legame duraturo con il suo passato e le sfide affrontate nel tempo.

Chi è Josè Carreras, l’ex di Katia Ricciarelli (prima di Pippo Baudo): “L’ho amato molto, ma non voleva sposarmi, dopo 5 mesi mi ha sposata Pippo”

Josè Carreras è stato uno dei primi grandi amori di Katia Ricciarelli, prima di sposare Pippo Baudo. La loro relazione, durata circa cinque mesi, è stata intensa e significativa, anche se Carreras non desiderava il matrimonio. Questa storia rappresenta uno dei momenti più importanti nel percorso sentimentale della soprano, che ha vissuto poi altre esperienze importanti, tra cui quella con Pippo Baudo.

