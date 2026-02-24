Sanremo 2026 Katia Ricciarelli polemica alla vigilia del Festival | Tutto molto strano

Katia Ricciarelli solleva una polemica prima dell'inizio di Sanremo 2026, attribuendo la sua preoccupazione a comportamenti che definisce poco chiari. La cantante ha parlato di situazioni che le sembrano strane, alimentando un certo fermento tra gli addetti ai lavori. Le sue parole si fanno strada tra le voci che circolano, facendo crescere l’attesa per le prossime giornate del festival. La discussione continua a infiammare i social e i media.

Il Festival di Sanremo 2026 non è ancora entrato nel vivo delle sue esibizioni, eppure le polemiche non accennano a placarsi. Dopo settimane di attese, anticipazioni e tributi annunciati, una nuova voce si alza contro l’organizzazione della kermesse. A finire sotto i riflettori questa volta è Katia Ricciarelli, che nelle ultime ore ha espresso apertamente il proprio disappunto per alcune scelte legate alla prima serata della manifestazione. L’apertura ufficiale di martedì 24 febbraio sarà infatti segnata da un momento particolarmente simbolico: un omaggio a Pippo Baudo, figura storica della televisione italiana e volto indissolubilmente legato proprio al Festival. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

