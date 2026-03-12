Kasama Milano | viaggio autentico nella cucina casalinga filippina in zona Loreto

A Milano, in via Porpora 9 vicino a Piazzale Loreto, è stato aperto un nuovo ristorante specializzato in cucina filippina casalinga. Il locale è gestito da Jayson Castillo e sua moglie Elienor Llanes, che offrono piatti tradizionali in un ambiente intimo e familiare. La loro attività si distingue per l’attenzione alla preparazione autentica dei piatti e per la passione nel condividere i sapori di casa.

In via Porpora 9, a pochi passi dalla confusione di Piazzale Loreto, ha aperto recentemente un piccolo ristorante di cucina filippina casalinga, gestito con dedizione da Jayson Castillo e sua moglie Elienor Llanes. Un ambiente intimo dai toni neutri e subito percepisco un'atmosfera diversa: non sono in un ristorante qualunque, ma in una casa dove vengo accolto come un'ospite atteso. Il nome stesso, Kasama, significa "compagnia" in tagalog, ed è un invito esplicito alla condivisione. Jayson, arrivato in Italia nel 1997, porta con sé un bagaglio affettivo potente: le ricette della madre, l'amore per una cucina che gli scorre nelle vene. Dopo anni come cuoco e un'esperienza nel settore del turismo, è tornato ai fornelli per raccontare i sapori della sua terra.