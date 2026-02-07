Bit 2026 così cambia il viaggio | autentico e personalizzato

Il Bit 2026 si apre a Rho con un’idea chiara: cambiare il modo di viaggiare. La fiera, che durerà fino a giovedì, mette al centro il viaggiatore, quello che cerca esperienze autentiche e su misura. Quest’anno, la presenza delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina rende l’evento ancora più interessante. Nei padiglioni vicini alla fiera, tra gare di hockey e pattinaggio, arrivano appassionati da tutto il mondo. Sono loro a dimostrare che, per molti, il viaggio ha ormai più a che fare con motivazioni

Il viaggiatore, la persona che parte con lo spirito del "travel makers" e cerca esperienze autentiche e coinvolgenti, è al centro dfi Bit 2026, la Borsa internazionale del turismo che si tiene in Fiera Milano a Rho da martedì 10 a giovedì 12 febbraio e propone un'edizione non solo ripensata nel format ma anche avvincente perché con i Giochi olimpici invernali Milano Cortina in corso e le gare di hockey e pattinaggio ospitate nei padiglioni adiacenti di Fiera, seguite da un pubblico di appassionati che arriva da tutto il mondo a Milano e nelle altre sedi olimpiche confermano come ricerca di esperienza e motivazioni personali sono alla base del viaggio.

La fiera del turismo a Milano cambia volto.

Bit 2026, i temi chiave della fiera del turismo e le informazioni utiliLa Repubblica Dominicana porta a Bit 2026 un’offerta sempre più orientata a esperienze culturali, naturalistiche ed ecologiche, coinvolgendo le comunità locali. Cultura, gastronomia, sport e ... missionline.it

BIT 2026/ Il valore del viaggio al centro della Borsa internazionale del turismoDa martedì 10 febbraio apre i battenti a Milano la BIT 2026, con il claim Muoversi. Non per spostarsi, ma per conoscere ed evolvere ... ilsussidiario.net

