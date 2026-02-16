Tiro alla fune per l’Asd Cobra Fermo arriva in casa il tricolore nella categoria 640 Kg

Fermo sul Podio del Tiro alla Fune: L’Asd Cobra Campione d’Italia e l’Attesa per il Mondiale 2027. Fermo celebra un successo storico nel tiro alla fune: l’Asd Cobra ha conquistato il titolo italiano nella categoria 640 kg, confermando il predominio delle Marche in questa disciplina tradizionale. La vittoria, arrivata dopo il precedente trionfo nella categoria 600 kg, proietta l’Italia verso l’organizzazione del Mondiale 2027. Una Finale al Cardiopalma nel Cuore delle Marche. La competizione, tenutasi il 15 febbraio 2026 presso il centro sportivo di via Leli a Fermo, ha visto la squadra locale affrontare in una finale intensa e combattuta la Polisportiva Bellatores di Monte Urano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Tiro alla fune, per l'Asd Cobra Fermo arriva in casa il tricolore nella categoria 640 KgIl grande tiro alla fune indoor ha celebrato un altro atto tricolore firmato Figest, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, confermando ancora una volta l'altissimo livello tecnico e agonis

Il grande tiro alla fune torna a FermoFinale nazionale per le 640 kg e torneo promozionale per la 480 kg. Riflettori puntati sul team di casa. L'Asd Cobra nelle scorse settimane ha conquistato l'oro nella 600 Kg a Morbegno e incassato un

