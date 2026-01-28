Atletica Raffica di successi e di ottimi piazzamenti per i portacolori dell’Asd Gas Runners I fratelli Lazzarotti dettano legge Pucci trionfa a Santa Margherita

La squadra dell’Asd Gas Runners di Massa fa il pieno di risultati positivi. I fratelli Lazzarotti continuano a dominare, mentre Pucci conquista la vittoria a Santa Margherita. Un weekend intenso per gli atleti, tra piazzamenti e successi, con l’atleta Chiara Celi che si ferma all’ottavo posto negli 800 metri indoor con un buon tempo.

Un weekend col botto per l’ Asd Gas Runners Massa impegnata su svariati fronti. Nei giorni scorsi è scesa in pista la Senior Chiara Celi che negli 800 m indoor si è piazzata 8ª col tempo di 2’55“56. A tenere alti i colori del settore Master ci ha pensato Marco Pucci si è piazzato 1° (cat. Sm40) col tempo di un’ora 19’19“ nella mezza maratona delle due perle a Santa Margherita Ligure. Non è stato da meno lo “Stambecco di Castagnara“ Guerrino Grilli che si è distinto nell’Urban Trail, 7ª Tappa di Ceparana di 11,5 km, con 480 m di dislivello chiudendo 3° di categoria. In campo giovanile soddisfazioni per gli atleti della coach Vittoria Bertelloni che si sono ben comportati nelle prove indoor e nella corsa campestre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Approfondimenti su Gas Runners Massa

Gli atleti dell’Asd Gas Runners Massa si sono distinti ai campionati provinciali MassaLucca di corsa campestre a Pietrasanta.

Ai Campionati di cross a Monteriggioni, i Gas Runners Massa si sono distinti con ottimi risultati.

