Kanye West condannato a pagare 140.000 dollari a un operaio | lo obbligava a dormire nel cantiere della sua villa di Malibu

Kanye West e Bianca Censori sono stati condannati dall’Alta Corte di Los Angeles a pagare 140.000 dollari a un operaio. La causa riguarda l’obbligo imposto dall’artista di dormire nel cantiere della sua villa di Malibu. La sentenza è stata emessa mercoledì 11 marzo e si riferisce a un episodio legato alle condizioni di lavoro nel cantiere.

Continuano le vicende giudiziarie e le stranezze attorno alla figura di Kanye West. Questa volta lui e la moglie, Bianca Censori, sono stati condannati dall’Alta Corte di Los Angeles, mercoledì 11 marzo, a corrispondere una somma di 140.000 dollari per danni all’operaio che si occupava della ristrutturazione della loro villa a Malibu. Il costruttore aveva chiesto in origine una somma, a riparazione del danno subito, pari a 1,7 milioni di dollari, sostenendo che West lo costringesse a vivere nel cantiere senza mai abbandonarlo. In più, il cantante lo avrebbe accusato di puzzare. La villa a Malibu da 57 milioni di dollari. Era il 2021 quando Kanye West comprava per 57 milioni di dollari la villa sulla spiaggia a Malibu, costruita e progettata dall’architetto giapponese Tadao Ando, vincitore del premio Pritzker. 🔗 Leggi su Open.online

