Morto operaio di 25 anni Lavorava sulla Statale nel cantiere straordinario Un’auto lo ha travolto

Un operaio di 25 anni è morto ieri mattina a Cuggiono mentre lavorava nel cantiere sulla strada statale 336, la Diramazione per l’Aeroporto di Malpensa. Durante le operazioni, un’auto guidata da un uomo di 89 anni ha perso il controllo e lo ha travolto, provocando il tragico incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

CUGGIONO Stava lavorando ieri mattina sulla strada statale 336, la cosiddetta Diramazione per l’Aeroporto di Malpensa, ed è stato investito a morte dall’auto guidata da un ottantanovenne, che ne ha perso il controllo. L’ennesima vittima sul lavoro è un operaio venticinquenne, morto all’ospedale di Niguarda dov’era stato trasportato dall’elisoccorso. Le ferite subite nel violento impatto erano troppo gravi, ogni tentativo di salvarlo è risultato inutile. La tragedia ha avuto come teatro il tratto della Statale tra lo svincolo di Cuggiono e quello di Mesero dove quando erano da poco passate le 10.30 il giovane, dipendente di una società che... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

