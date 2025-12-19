Finalmente arriva l’atteso annuncio: Kanye West si esibirà in Italia nel 2026. Il rapper sarà headliner dell’Hellwatt Festival alla Rcf Arena di Campovolo, a Reggio Emilia, il 18 luglio. Un evento imperdibile che promette musica, visioni e performance straordinarie, consolidando l’Italia come tappa fondamentale nel suo tour mondiale.

© Lettera43.it - Kanye West, ora è ufficiale: nel 2026 un concerto in Italia

Kanye West sembra finalmente pronto a esibirsi in Italia. Il rapper terrà un concerto alla Rcf Arena di Campovolo, a Reggio Emilia, il 18 luglio 2026 come headliner dell’ Hellwatt Festival, format crossover che unirà musica, visioni e performance. Sarà il primo live europeo dell’artista di Atlanta in assoluto negli ultimi 10 anni e il primo in Italia se si escludono i listening party in playback a inizio 2024 fra i Forum di Assago e Casalecchio di Reno per l’album Vultures. Sul palco, di fronte a 103 mila persone, dovrebbe interpretare anche i brani dell’atteso disco Bully, annunciato da mesi ma sempre rinviato: l’uscita è ora prevista per il 30 gennaio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Sì, stavolta è ufficiale. Kanye West si esibirà all’RCF Arena di Reggio Emilia il 18 luglio 2026 in quello che potrebbe diventare il più grande show della sua carriera data la capienza da 103mila spettatori di Campovolo. Ye torna a esibirsi in Europa dopo 14 an - facebook.com facebook