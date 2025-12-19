Kanye West ora è ufficiale | nel 2026 un concerto in Italia

Finalmente arriva l’atteso annuncio: Kanye West si esibirà in Italia nel 2026. Il rapper sarà headliner dell’Hellwatt Festival alla Rcf Arena di Campovolo, a Reggio Emilia, il 18 luglio. Un evento imperdibile che promette musica, visioni e performance straordinarie, consolidando l’Italia come tappa fondamentale nel suo tour mondiale.

Kanye West sembra finalmente pronto a esibirsi in Italia. Il rapper terrà un concerto alla Rcf Arena di Campovolo, a Reggio Emilia, il 18 luglio 2026 come headliner dell’ Hellwatt Festival, format crossover che unirà musica, visioni e performance. Sarà il primo live europeo dell’artista di Atlanta in assoluto negli ultimi 10 anni e il primo in Italia se si escludono i listening party in playback a inizio 2024 fra i Forum di Assago e Casalecchio di Reno per l’album Vultures. Sul palco, di fronte a 103 mila persone, dovrebbe interpretare anche i brani dell’atteso disco Bully, annunciato da mesi ma sempre rinviato: l’uscita è ora prevista per il 30 gennaio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

