La Kabel sarà in campo in anticipo per l’esame a Grosseto, dove domani alle 21 affronterà l’Invicta in trasferta. La sfida si svolgerà fuori casa e rappresenta un impegno importante per la squadra in vista delle prossime partite. I giocatori si preparano per questa gara, che si svolgerà in un ambiente esterno.

In campo in anticipo. Match esterno di domani per la Kabel che domani alle 21 sarà ospite dell’ Invicta Grosseto. Gara difficile, contro una squadra giovane, partita a fari spenti e che, nel corso del torneo, ha saputo crescere tanto da arrivare a ridosso della zona play off. Non è un caso se Grosseto, nel turno precedente, ha fatto sudare Torretta e se in casa non perde da dicembre, quando fu il Firenze Volley a passare al palazzetto di via Maroncelli. Insomma, gara difficilissima per logistica e qualità dell’avversario. Gara che Prato deve però provare a vincere per dare continuità ai propri risultati e per consolidare la posizione play off. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Kabel, esame Grosseto. Sfida da portare a casa

Articoli correlati

Valdelsa e Grosseto: sfida per il trofeo. Niente da fare per la Simus MonteroniMONTERONI 69 VALDELSA 75 MONTERONI: Picchi 15, Bovo 2, Banchero 2, Perinti, Bartoletti 20, Tognazzi, Cerpi 8, Santini 3, Milano 8, Sabia 1, Giorgi 10.

Leggi anche: Ritorno a casa della Kabel. Domani c’è Collevolley