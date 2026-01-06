Valdelsa e Grosseto | sfida per il trofeo Niente da fare per la Simus Monteroni

La sfida tra Valdelsa e Grosseto, valida per il trofeo, si è conclusa con la vittoria della squadra toscana. La Simus Monteroni, invece, non è riuscita a superare l’avversario, terminando la partita con un punteggio di 75-69. Tra i marcatori, Bartoletti ha contribuito con 20 punti, mentre Tognazzi e Giorgi hanno segnato rispettivamente 8 e 10 punti.

MONTERONI 69 VALDELSA 75 MONTERONI: Picchi 15, Bovo 2, Banchero 2, Perinti, Bartoletti 20, Tognazzi, Cerpi 8, Santini 3, Milano 8, Sabia 1, Giorgi 10. Allenatore Rossi. VALDELSA: Seneca 4, Cuciniello 3, Nadorini, Lenzi, Lorenzoni 18, Tilli 25, Iozzi 18, Ciompi, Peruzzi, Caniglia 5, Manetti 2, Bruni. Allenatore Labardi. Parziali: 11-23; 33-33; 53-51. GROSSETO – La prima finalista della Coppa Toscana di Dr1 trofeo Franco Bugliesi è il Valdelsa Basket. Nel derby tutto senese i biancorossi ribaltano i favori del pronostico battendo Monteroni al termine di una gara intensa e molto equilibrata. Parte fortissimo Monteroni che dopo 2 minuti di gioco è avanti 8-2.

