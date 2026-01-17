La Kabel torna in campo domani alle 18 per l’ultimo match del girone di andata contro Collevolley, nella palestra Keynes. Dopo la vittoria con Livorno, la squadra di Novelli affronta questa sfida casalinga, offrendo un’ulteriore occasione di consolidare il proprio percorso in serie C maschile. L’incontro si svolgerà sotto la direzione degli arbitri Scirè e Bambusa.

Esordio casalingo del nuovo anno per la Kabel in serie C maschile. Archiviata la brillante vittoria con Livorno, la squadra di Novelli torna a giocare in casa e lo fa per affrontare, domani alle 18, il Collevolley (palestra Keynes, arbitri Scirè e Bambusa) nell’ultima giornata del girone di andata. Squadra ostica e quadrata quella ospite, che già l’anno passato aveva impegnato i pratesi, e non solo, nel girone di play off. In questa prima metà di stagione Colle ha trovato qualche difficoltà in più e la classifica lo testimonia con 18 punti frutto di sei vittorie ed altrettante sconfitte. Non per questo il match sarà più facile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ritorno a casa della Kabel. Domani c’è Collevolley

Leggi anche: Coniugi sulla nave andata a fuoco in Egitto. Domani il ritorno a casa

Leggi anche: Giovani della Kabel, bene al Moma

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ritorno a casa della Kabel. Domani c’è Collevolley.

Ritorno a casa della Kabel. Domani c’è Collevolley - Archiviata la brillante vittoria con Livorno, la squadra di Novelli torna a giocare in casa e lo fa per affrontare, domani alle 18, i ... msn.com