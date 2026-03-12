Juventus | Vlahovic pronto a fare la differenza

Dusan Vlahovic ha completato il suo rientro in gruppo e sarà presente nella lista dei convocati per la partita di Udine. La Juventus punta su di lui per cercare di ottenere un risultato importante nella gara e rafforzare le proprie possibilità di qualificazione in Champions League. La sua presenza in campo potrebbe avere un ruolo chiave nel match.

Con il rientro in gruppo completato e la convocazione per la trasferta di Udine già in tasca, Dusan Vlahovic si candida a diventare l'arma decisiva della Juventus nella corsa serrata per un posto in Champions League. Il serbo, out per oltre tre mesi a causa di una lesione muscolare al