Rinnovo Vlahovic | la Juventus pronta a fare un' offerta decisiva

La Juventus ha deciso di fare un’offerta concreta per rinnovare il contratto di Vlahovic, dopo settimane di trattative interrotte. La causa è l’interesse del giocatore a conoscere le nuove condizioni economiche, mentre la società vuole consolidare il suo attacco con il centravanti serbo. Le parti si stanno confrontando con attenzione, e nelle prossime settimane si saprà se arriverà un’intesa definitiva. La decisione finale potrebbe cambiare gli equilibri in squadra.

La situazione legata al rinnovo di Dusan Vlahovic resta al centro dell’attenzione, con segnali di riavvio del dialogo tra la dirigenza e l’entourage del giocatore. Un percorso di confronto formale è previsto per definire una nuova cornice contrattuale e ripristinare un clima di stabilità, puntando a un’intesa che tenga conto delle dinamiche sportive e finanziarie della squadra. La variabile economica continua a essere il principale fattore di impasse. Le richieste salariali avanzate dal centravanti sono considerate non sostenibili all’attuale livello di bilancio, e la Juve mira ad allineare l’offerta al nuovo tetto previsto dal recentissimo ampliamento del piano retributivo legato a Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Juve-McKennie, ore decisive per il rinnovo: pronta la super offerta per blindarloLa Juventus ha deciso di fare sul serio e ha presentato una proposta importante a Weston McKennie per rinnovare il suo contratto.

ESCLUSIVA | Vlahovic Juventus sarà RINNOVO

