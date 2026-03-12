Juventus | miracolo manageriale

Luciano Spalletti sta ottenendo risultati sorprendenti con Dusan Vlahovic, portando la Juventus a migliorare le proprie prestazioni. L'allenatore ha lavorato intensamente con l’attaccante, ottenendo risposte positive in campo. La squadra ha mostrato segnali di crescita e maggiore compattezza nelle ultime partite, grazie alle strategie adottate dal tecnico. La situazione attuale della Juventus si sta evolvendo sotto la guida di Spalletti.

Luciano Spalletti sta compiendo un vero e proprio miracolo manageriale con Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, reduce da un infortunio muscolare di oltre tre mesi (lesione al flessore con intervento chirurgico a Londra), è rientrato in gruppo con sensazioni eccellenti e ha già ricevuto la convocazione per la trasferta di