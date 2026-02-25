Juventus-Galatasaray | Spalletti tenta il miracolo Champions

Nella mattinata di oggi, l’ Allianz Stadium si prepara a trasformarsi in una bolgia per quella che si preannuncia come la notte più drammatica della stagione bianconera. A poche ore dal fischio d’inizio del ritorno dei playoff di Champions League, la Juventus è chiamata a un’impresa di proporzioni epiche: ribaltare il pesantissimo 5-2 subito all’andata in terra turca contro il Galatasaray. Per Luciano Spalletti, il summit di stasera non rappresenta solo l’ultima chance per evitare un fallimento europeo che avrebbe ripercussioni sistemiche sul club, ma è l’occasione per dare una sterzata a una congiuntura tecnica apparsa fin troppo fragile nelle ultime uscite, culminate con la debacle di Istanbul. Il piano tattico: 4-3-3 a trazione anteriore. Il tecnico toscano, conscio di non avere più nulla da perdere, ha rotto gli indugi progettando una Juventus d’assalto. Per scardinare il fortino di Okan Buruk, la compagine bianconera si disporrà con un 4-3-3 aggressivo, volto a soffocare la manovra ospite sin dai primi metri. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

La Juventus crolla a Istanbul: il Galatasaray ne fa 5, per la qualificazione agli ottavi di Champions serve un miracoloLa Juventus ha subito una pesante sconfitta a Istanbul, dove il Galatasaray ha segnato cinque gol.

Juventus, Spalletti sul Galatasaray e la Champions LeagueLuciano Spalletti apre la conferenza stampa parlando della prossima trasferta in Turchia contro il Galatasaray.

