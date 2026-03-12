Juventus | blitz per Senesi

La Juventus ha avviato un'operazione di mercato concentrata sulla difesa e ha individuato Marcos Senesi come obiettivo principale. Il difensore italo-argentino, nato nel 1997, gioca attualmente con il Bournemouth. La società bianconera ha intensificato i contatti per portarlo in squadra prima della fine della sessione di mercato estiva.

La Juventus accelera sul mercato difensivo in vista dell'estate e ha messo nel mirino Marcos Senesi, il centrale italo-argentino classe 1997 in forza al Bournemouth. Il difensore, con contratto in scadenza il 30 giugno 2026, è diventato un obiettivo prioritario per Damien Comolli e la dirigenza bianconera, che lo considerano