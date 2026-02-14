juventus moretto nuovi contatti per senesi

La Juventus ha avviato nuovi contatti con Marcos Senesi per portarlo a Torino a parametro zero, cercando di accelerare le trattative prima della fine del mercato. Il difensore argentino, che gioca attualmente nel Feyenoord, potrebbe rafforzare il reparto arretrato già nelle prossime settimane. La società bianconera si muove con decisione, puntando a chiudere l’affare in tempi rapidi.

Novità dalla trattativa per l'approdo a parametro zero in bianconero del difensore argentino Marcos Senesi, obbiettivo numero uno in difesa. La Juventus è sul giocatore ma occhio anche alla concorrenza di Dortmund e Tottenham che hanno messo nel mirino il giocatore. Matteo Moretto ha fatto il punto sulla trattativa

La Juventus prosegue i contatti con Marcos Senesi, valutando il centrale argentino come possibile rinforzo difensivo.

L'articolo analizza la possibile acquisizione di Senesi da parte della Juventus, secondo quanto riportato da Moretto.

JUVENTUS HOY: MCKENNIE DOLIDO, KOSTIC Y GATTI FUERA

