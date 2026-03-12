Il fondatore di Tether, uno dei principali emittenti di stablecoin, è diventato l’uomo più ricco d’Italia, mentre il CEO della Juventus si colloca al quarto posto tra i più ricchi. La società calcistica ha due soci con patrimoni elevati: uno legato al settore delle criptovalute, l’altro con una posizione di minoranza nel club. La presenza di questi soci contribuisce alla crescita del valore e della visibilità della squadra.

Giancarlo Devasini, cofondatore di Tether che è socio minoranza della Juventus, è l’uomo più ricco d’Italia con 89,3 miliardi di dollari. La classifica elaborata dai dati Forbes indica l’imprenditore torinese al ventiduesimo posto mondiale. E ospita al quarto posto Paolo Ardoino (38 miliardi), il Ceo del gruppo pioniere delle criptovalute che ha investito nel club bianconero. La novità del 2026 è il sorpasso del mondo cripto fintech sui tradizionali imperi industriali. Devasini, medico di formazione, poi informatico e dunque fra i primi investitori nelle criptovalute, ha superato colossi come Giovanni Ferrero, il "re della Nutella", e il fondatore di ION, Andrea Pignataro, che è simbolo della rivoluzione del software finanziario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, hai due soci miliardari: il fondatore di Tether diventa l'uomo più ricco d'Italia, il Ceo è 4°

