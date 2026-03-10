Elon Musk si conferma l’uomo più ricco del mondo secondo la classifica di Forbes, con un patrimonio di 839 miliardi di dollari. Il principale azionista di Tesla, SpaceX e del social network X ha visto crescere la sua fortuna rispetto all’anno precedente, quando il valore era di 342 miliardi di dollari. La classifica dei miliardari italiani viene aggiornata anch’essa.

Washington, 10 marzo 2026 – Elon Musk si conferma l'uomo più ricco del mondo. Il patrimonio del principale azionista di Tesla, di Space X e del social network X si attesta a 839 miliardi di dollari, quasi tre volte tanto rispetto ai 342 miliardi di un anno fa. È quanto emerge dalla classifica stillata da Forbes pubblicata oggi. Sul podio si classificano gli ex fondatori di Google: Larry Page al secondo posto con 257 miliardi di dollari e Sergey Brin con 237 miliardi di dollari. Al quarto posto si classifica il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, con 224 miliardi di dollari e al quinto posto il fondatore di Meta e Facebook, Mark Zuckerberg, con 222 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Musk si conferma l’uomo più ricco del mondo. La classifica di Forbes: chi sono i miliardari italiani

