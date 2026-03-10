Musk si conferma l’uomo più ricco del mondo La classifica di Forbes | chi sono i miliardari italiani

Da quotidiano.net 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elon Musk si conferma l’uomo più ricco del mondo secondo la classifica di Forbes, con un patrimonio di 839 miliardi di dollari. Il principale azionista di Tesla, SpaceX e del social network X ha visto crescere la sua fortuna rispetto all’anno precedente, quando il valore era di 342 miliardi di dollari. La classifica dei miliardari italiani viene aggiornata anch’essa.

Washington, 10 marzo 2026 – Elon Musk si conferma l'uomo più ricco del mondo. Il patrimonio del principale azionista di Tesla, di Space X e del social network X si attesta a 839 miliardi di dollari, quasi tre volte tanto rispetto ai   342 miliardi di un anno fa. È quanto emerge dalla classifica stillata da Forbes pubblicata oggi. Sul podio si classificano gli ex fondatori di Google:  Larry Page al secondo posto con 257 miliardi di dollari e Sergey Brin con 237 miliardi di dollari. Al quarto posto si classifica il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, con 224 miliardi di dollari e al quinto posto il fondatore di Meta e Facebook,  Mark Zuckerberg, con 222 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

musk si conferma l8217uomo pi249 ricco del mondo la classifica di forbes chi sono i miliardari italiani
© Quotidiano.net - Musk si conferma l’uomo più ricco del mondo. La classifica di Forbes: chi sono i miliardari italiani

Articoli correlati

Chi sono i 9 più ricchi in Emilia Romagna: la classifica di Forbes dei miliardari italianiIl valore complessivo dei patrimoni dei 79 nomi italiani tocca quota 304,19 miliardi di euro.

Chi sono le donne e gli uomini più ricchi in Lombardia: la classifica di Forbes dei miliardari italianiMilano, 19 dicembre 2025 – Forbes ha pubblicato ieri la classifica dei miliardari nel mondo.

Una selezione di notizie su Musk si conferma l'uomo più ricco del...

Temi più discussi: Elon Musk verso le stelle, fusione Space X e xAI. I data center sbarcano nello Spazio – LMF; Andrea Stroppa e il ragazzo investito e ucciso sulle strisce, un teste conferma: l'uomo di Musk in Italia non correva e il semaforo era verde; Guerra all'Iran, coinvolta anche l'Europa (e avanza un nuovo Khamenei); L'algoritmo di X è studiato per renderci più di destra: lo sapevamo già, ma ora c'è la conferma della scienza.

Elon Musk è ancora l’uomo più ricco del mondo, Devasini 22esimo e primo italiano in classifica(Adnkronos) – Elon Musk si conferma l’uomo più ricco del mondo. Il patrimonio del principale azionista di Tesla, di Space X e del social network X si attesta a 839 miliardi di dollari contro 342 milia ... msn.com

musk si conferma lMusk il più ricco del mondo (e di sempre). E la presidenza fa bene alle tasche di TrumpForbes aggiorna la lista del 2026: entrano anche Federer, Beyoncé, Dr.Dre e il successore di Warren Buffett ROMA – Il terremoto dei dazi, l’altalena delle borse, le guerre in Ucraina, in Medio Oriente ... repubblica.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.