Nel 2025 è cresciuto il numero dei miliardari in Italia Ora sono 79 | il più ricco resta Ferrero poi Pignataro e Devasini

Nel 2025, il numero di miliardari in Italia ha raggiunto quota 79, con un incremento di cinque unità rispetto ad aprile. Ferrero conferma il primo posto tra i più ricchi, seguito da Pignataro e Devasini. Un anno in crescita per la ricchezza estrema nel nostro paese, segnato da nuove fortune e consolidamenti tra le élite economiche nazionali.

La fine dell’anno si avvicina ed è tempo di tirare le somme, anche quelle a dieci cifre: nel 2025 è cresciuto il numero dei miliardari in Italia, che adesso sono 79 – cinque in più rispetto all’ultimo rilevamento di aprile. A stilare la lista è Forbes, che mette in classifica i nomi delle persone con i loro patrimoni, aggiornati alla chiusura delle borse di venerdì 12 dicembre. Il totale ammonta a ben 357,2 miliardi di dollari. L’oro se lo aggiudica Giovanni Ferrero, che difende e mantiene solido il primo posto con il suo patrimonio di 41,3 miliardi di dollari: quest’anno è stato particolarmente fruttuoso per il suo gruppo societario, che ha registrato un nuovo record di fatturato di 18,4 miliardi, anche grazie all’acquisto di Kellogg per 3,1 miliardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

