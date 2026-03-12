Juniores Anna Trocker entra nell’élite delle migliori | solo nove come lei ora la wild card

Anna Trocker si è aggiudicata il titolo di campionessa del mondo di gigante, entrando così nell’élite delle nove atlete che hanno raggiunto questo traguardo. La sua vittoria è stata resa possibile grazie all’assegnazione di una wild card che le ha permesso di competere ai massimi livelli. Ora, la giovane atleta si trova tra le migliori del mondo in questa specialità.

Anna Trocker ha scritto la storia ed è diventata campionessa del mondo di gigante a livello juniores: ora per lei si aprono i migliori palcoscenici dello sci Oggi si scrive un’altra pagina di storia per l’Italia, una vittoria che sa di futuro: Anna Trocker si è laureata campionessa mondiale juniores di slalom gigante. Sulla pista norvegese di Narvik, la classe 2008 ha sfoderato una prestazione straordinaria. Le sue qualità erano note da tempo, ma oggi dato prova di tutto il suo valore, dando sette decimi alle avversarie già durante la prima manche. Poi allungando ulteriormente sulle rivali e chiudendo con un margine mostruoso di 1.37 sulla statunitense Elisabeth Bocock. 🔗 Leggi su Sportface.it

