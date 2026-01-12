Juan Jesus vicino al rinnovo | si legherà al Napoli fino al 2027

Juan Jesus si avvicina al rinnovo con il Napoli, con un accordo che lo legherà al club fino al 2027. La sua presenza in campo, anche contro l’Inter, ha dimostrato la sua affidabilità e contributo alla squadra. La sua esperienza e prestazioni continuano a essere fondamentali nel percorso dei partenopei, che puntano a consolidare la propria posizione in campionato.

La scelta di Antonio Conte di schierare Juan Jesus anche contro l'Inter ha pagato ancora. Il brasiliano ha fornito un'ottima prestazione mettendo in seria difficoltà Marcus Thuram e gli azzurri sono riusciti a strappare un pareggio rimontando per ben due volte il vantaggio della capolista. Juan Jesus era diffidato e per questo motivo Antonio Conte .

Sportmediaset – Milinkovic-Savic, svelate le condizioni del riscatto. Spinazzola-Juan Jesus, si va verso il rinnovo - Si va verso il rinnovo per Spinazzola e Juan Jesus". mondonapoli.it

MEDIASET - Accomando: "Napoli, Spinazzola e Juan Jesus verso il rinnovo, ecco i dettagli" - Orazio Accomando, giornalista Mediaset, scrive su X: "Intanto, Spinazzola e Juan Jesus, in scadenza a giugno, verso il rinnovo con gli azzurri. napolimagazine.com

Cesari: "Juan Jesus-Thuram Giusto non fischiare. Rigore codificato, ecco quante giornate prenderà Conte" x.com

Intervento scomposto di Juan Jesus su Thuram, il francese ha la peggio: buco nella maglia e spalla dolorante. Il difensore del Napoli meritava il giallo - facebook.com facebook

