Napoli-Milan le ultime di formazione | Juan Jesus potrebbe partire titolare al posto di Buongiorno

Il Napoli si appresta ad affrontare il Milan con alcune novità nella formazione. Juan Jesus potrebbe partire dal primo minuto al posto di Buongiorno, cercando di rafforzare la linea difensiva in vista di una sfida decisiva. La scelta strategica potrebbe fare la differenza in una partita che promette grande spettacolo e nervi saldi. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti sull’undici ufficiale e le strategie delle due squadre.

Novità di formazione per il Napoli nella sfida contro il Milan: Juan Jesus potrebbe prendere il posto di Buongiorno nella difesa a tre. Ne parla Gianluca Di Marzio. Juan Jesus titolare al posto di Buongiorno: i dettagli. Si legge sul sito di Di Marzio: “Dopo le ultime due sconfitte contro Benfica e Udinese, il Napoli è alla ricerca del riscatto in Supercoppa, dove potrebbe alzare il secondo trofeo del 2025. Ad attendere gli azzurri in semifinale, in programma giovedì 18 dicembre alle 21:00 ci sarà il Milan, finalista della scorsa Coppa Italia. I rossoneri sono campioni in carica in Supercoppa, e cercheranno di confermarsi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

