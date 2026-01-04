Lazio-Napoli 0-0 Conte conferma Juan Jesus a difesa ed Elmas nel tridente LIVE

Il match tra Lazio e Napoli, valido per la diciottesima giornata di Serie A e il primo del 2026, termina senza reti. Conte conferma Juan Jesus in difesa e inserisce Elmas nel tridente offensivo. La partita si svolge in un contesto di equilibrio tra le due squadre, con occasioni che non sono riuscite a sbloccare il risultato. Un incontro che riflette l’andamento equilibrato della stagione.

Il Napoli affronta la Lazio nel primo match del 2026 e valido anche per la diciottesima giornata di Serie A. Conte conferma gli stessi uomini della vittoria contro la Cremonese. Juan Jesus sempre preferito a Buongiorno ed Elmas ancora confermato nel tridente al posto del deludente Lang, forse sul piede di partenza. Dall'altro lato invece Sarri deve fare a meno di Castellanos in procinto di partire in direzione Londra, sponda West Ham. Quindi al centro dell'attacco biancoceleste ci sarà Noslin da falso nueve e Cancellieri e Zaccagni ai suoi lati. Tre punti di vitale importanza all'Olimpico per rimanere in scia del Milan che ha vinto contro il Cagliari e in attesa dell'altro big match tra Inter e Bologna di questa sera.

