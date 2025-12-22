Ballottaggio in difesa | Juan Jesus favorito su Buongiorno

Nel reparto difensivo del Napoli, si prepara un confronto tra Juan Jesus e Buongiorno. La scelta dell’allenatore si concentra su questa sfida interna, che potrebbe influenzare la formazione titolare in vista della prossima partita. La decisione finale sarà determinata dalle valutazioni tecniche e dalle esigenze tattiche della squadra. La strategia del club mira a mantenere una linea difensiva solida, con l’obiettivo di ottenere il massimo rendimento.

