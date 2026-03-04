Crisi Medio Oriente Fratoianni | Meloni abbia coraggio non porti l' Italia in guerra – Il video

Il leader di un partito italiano ha chiesto al governo di adottare un atteggiamento più deciso riguardo alla crisi nel Medio Oriente. Ha invitato la premier a condannare l’azione militare unilaterale e a rifiutare l’uso delle basi militari italiane, come già fatto da un altro capo di governo europeo. La richiesta è rivolta specificamente a evitare un coinvolgimento diretto dell’Italia nel conflitto.

(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2026 "Vogliamo dirlo con molta chiarezza a Giorgia Meloni: tiri fuori un po' di coraggio e un po' di dignità, faccia come Pedro Sanchez, condanni il carattere illegale di questa aggressione unilaterale e dica con chiarezza che non concederemo le basi in nessun caso. Non porti l'Italia in guerra", così il leader di Avs Nicola Fratoianni in un punto stampa in piazza a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Antonio Tajani era partito per Washington scordandosi gli occhiali da vista. L’ambasciatore in Usa li ha acquistati low cost da un’enoteca della capitale «Basta un peschereccio... 🔗 Leggi su Open.online

Crisi in Medio Oriente: Meloni convoca vertice straordinario a Palazzo ChigiIl premier Giorgia Meloni ha convocato per questa sera un vertice straordinario di governo a Palazzo Chigi per discutere della situazione in Medio...

Meloni: “Crisi del diritto internazionale dopo l’Ucraina, il rischio ora è un’escalation in Medio Oriente”La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lancia un nuovo allarme sul quadro internazionale e sulle ripercussioni delle tensioni in Medio Oriente,...

Approfondimenti e contenuti su Crisi Medio Oriente.

Temi più discussi: Il Governo e la quarta guerra del Golfo: intervista a Nicola Fratoianni (2.03.2026); Iran, Fratoianni incalza Crosetto e Tajani: Non siete commentatori ma ministri. Basta retorica atlantica, condannate o no l'attacco Usa-Israele?; Medio Oriente, vertici a Palazzo Chigi con Meloni e ministri. Le opposizioni: La premier venga in Parlamento; Fratoianni, se sulla giustizia vince il no è sconfitta del Governo.

Crisi Medio Oriente, Fratoianni: Meloni abbia coraggio, non porti l’Italia in guerra(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2026 Vogliamo dirlo con molta chiarezza a Giorgia Meloni: tiri fuori un po' di coraggio e un po' di dignità, faccia come ... affaritaliani.it

Crisi in Medio Oriente, Crosetto e Tajani domani in aula: comunicazioni e voto sulle risoluzioniL’escalation in corso avrebbe convinto Palazzo Chigi a virare sulle comunicazoni. Un sms di FdI ai parlamentari: Non allontanarsi da Roma ... repubblica.it

CRISI MEDIO ORIENTE I cittadini andranno in Oman via terra nella giornata di domani e da lì potranno rimpatriare per via aerea Il servizio di Pierluigi Mandoi Segreteria di Stato per gli Affari Esteri facebook

Crisi Medio Oriente, Meloni convoca il governo: focus su sicurezza ed energia x.com