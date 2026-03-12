Josè Hernandez chi è il ' nuovo fidanzato' di Chiara Ferragni il manager colombiano della azienda di pneumatici Yokoama TWS

Josè Hernandez, il manager colombiano dell’azienda di pneumatici Yokohama TWS, è stato fotografato mentre passeggiava mano nella mano con Chiara Ferragni. Hernandez, noto per il suo ruolo nel settore, ha un passato professionale in ambito manageriale e si è recentemente ritrovato al centro dell’attenzione dopo le immagini pubblicate dai paparazzi. La coppia è stata vista insieme in diverse occasioni pubbliche e private.

