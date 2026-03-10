Chi è Jose Hernandez il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni è il manager di un’azienda di pneumatici

Jose Hernandez, il nuovo compagno di Chiara Ferragni, vive a Milano ed è di origine colombiana. Lavora come global business manager in un’azienda di pneumatici. La coppia è stata recentemente vista insieme in diverse occasioni pubbliche. Hernandez ha un ruolo di rilievo nel settore commerciale e la sua relazione con la nota influencer è stata confermata da alcune fonti vicine alla coppia.

Jose Hernandez è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni. Vive a Milano, è di origine colombiana e lavora come global business manager in una nota azienda di pneumatici. I due si sarebbero conosciuti alcuni mesi fa, durante il viaggio dell'imprenditrice in Colombia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

