Jose Hernandez paparazzato con Chiara Ferragni chi è il manager colombiano tra pneumatici e mondo food

Jose Hernandez, il nuovo compagno di Chiara Ferragni, è stato paparazzato insieme alla influencer. Si tratta di un manager colombiano che si occupa di settore food e ha legami con il mondo degli pneumatici. La coppia è stata vista in diverse occasioni, attirando l’attenzione dei paparazzi. Hernandez lavora nel campo della gestione e delle attività commerciali, senza ulteriori dettagli sui suoi interessi.

La nuova frequentazione di Chiara Ferragni sarebbe un manager colombiano, Jose Hernandez, molto riservato e con una presenza social quasi nulla. Nono si hanno notizie certe nemmeno sulla sua età. Si sa soltanto che ha lavorato per meno di due anni in Pirelli, a Milano, per poi passare per un periodo più lungo a Prometeon e infine alla Yokohama, sempre nel settore degli pneumatici. Avrebbe però anche alcune attività nel settore food. Chi è Jose Hernandez Le poche informazioni che si hanno su Hernandez provengono tutte dalla sua carriera lavorativa. Avrebbe iniziato l'università nel 2010 in Colombia, a Barranquilla. Quindi potrebbe avere attorno a 33 anni.