' Jon Irabagon’s Rising Sun Quartet' in programma una serata di jazz contemporaneo

Sabato 14 alle ore 21.30, il Jazz Club di Ferrara ospiterà il concerto di Jon Irabagon, che si esibirà con il suo Rising Sun Quartet in una serata dedicata al jazz contemporaneo. Irabagon, cresciuto a Chicago e formato alla Manhattan School of Music, si è trasferito a New York, dove ha sviluppato la sua carriera musicale.

Sabato 14 (ore 21.30), presso il Jazz Club di Ferrara, sarà ospite Jon Irabagon. Cresciuto a Chicago e influenzato dall’association for the advancement of creative musicians, si trasferisce a New York dopo gli studi alla Manhattan School of Music. Qui diventa una figura di spicco della scena downtown collaborando con musicisti come Dave Douglas, Uri Caine e il collettivo Mostly Other People Do the Killing. Negli ultimi anni guida il Rising Sun Quartet, progetto che esprime l’energia esplorativa del jazz contemporaneo. Il suo linguaggio, vorticoso e multiforme, alterna lirismo e improvvisazioni free, sostenuto da una band affiatata che valorizza la scrittura del leader. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Leggi anche: Jazz Club, serata con Michael Ragonese Quartet Featuring Seamus Blake Jazz protagonista al Cinematocasa: Chiara Minaldi Quartet e Alessandra Mirabella Quartet in concertoProsegue al Cinematocasa di Palermo la seconda edizione di Jazz Up Close – 15 More Nights of Creative Stories, la rassegna che pone al centro...