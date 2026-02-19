Jazz Club serata con Michael Ragonese Quartet Featuring Seamus Blake

Il Jazz Club ospita sabato 21 febbraio alle 21.30 il concerto di Michael Ragonese Quartet con Seamus Blake. La serata nasce dall’incontro tra il gruppo e il noto sassofonista statunitense, che porta sul palco il suo stile energico e preciso. La band proporrà brani inediti e classici del jazz, creando un’atmosfera coinvolgente. Il pubblico potrà ascoltare musica dal vivo in un ambiente intimo, ideale per apprezzare la qualità dei musicisti. L’evento si svolge al Torrione, un punto di riferimento per gli appassionati di jazz.

Sabato 21 febbraio alle 21.30 sul palco del Torrione sale Michael Ragonese Quartet Featuring Seamus Blake. Il quartetto unisce energia e narrazione nel jazz moderno, guidato dal pianoforte di Michael Ragonese, Seamus Blake al sax aggiunge intensità post-bop, mentre Luca Alemanno al contrabbasso e Anthony Fung alla batteria creano sostegno e dinamica. Il quartetto bilancia tradizione e modernità, offrendo spazi aperti all’improvvisazione. Con questo concerto torna la collaborazione tra il Jazz Club Ferrara e Oh Jazz!, piattaforma on demand dedicata alla musica jazz, un’iniziativa che mira a diffondere il jazz e far conoscere al pubblico talenti emergenti e progetti consolidati.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Michael Ragonese 4et con Seamus Blake al teatro Forma di Bari per la rassegna SoundscapesMichael Ragonese 4et si esibisce con Seamus Blake al Teatro Forma di Bari, portando sul palco un concerto che ha attirato l’attenzione di molti appassionati.

Jazz Club, sul palco sale il quartetto Mikkel Ploug featuring Mark TurnerQuesta sera il palco del Jazz Club ospita il quartetto di Mikkel Ploug, con Mark Turner.

