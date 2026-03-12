A Camponogara, nel Veneziano, si è spento a 34 anni Jenny Canton, una giovane operaia colpita da una malattia improvvisa e aggressiva. La sua scomparsa ha suscitato grande dolore tra familiari e amici, che hanno espresso il loro sgomento per la perdita di una persona tanto giovane. La notizia si è diffusa nella comunità, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Un dolore improvviso e profondo ha colpito la comunità di Camponogara e del veneziano: Jenny Canton, giovane operaia di soli 34 anni, è deceduta dopo una breve ma aggressiva malattia, simile a quella che anni fa aveva portato via suo padre. La notizia ha scosso familiari, amici e conoscenti, che in questi giorni hanno affollato la sua stanza d’ospedale per accompagnarla negli ultimi momenti di vita. Una giovane vita spezzata, in quella che è descritta come una malattia subdola e rapida, che ha avuto la meglio nonostante interventi chirurgici e ricoveri in diversi ospedali del nord Italia. Jenny, definita da tutti gentile, disponibile e solare, era molto apprezzata anche sul lavoro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Jenny Canton uccisa dalla malattia a 34 anni, il dolore di familiari e amici: “Lascerai per sempre un vuoto immenso”

