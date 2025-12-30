Maati | un anno dopo l’omicidio Familiari amici e cittadini in piazza | Il dolore è sempre più profondo

Un anno dopo l’omicidio di Maati, familiari, amici e cittadini si sono riuniti in piazza per ricordarlo. Il dolore condiviso cresce nel tempo, evidenziando la profondità della perdita e l’impossibilità di dimenticare. La comunità si unisce nel rispetto e nella memoria di Maati, testimoniando il desiderio di giustizia e di trovare conforto nel ricordo di un giovane che non potrà essere dimenticato.

Certaldo, 30 dicembre 2025 – “Più passa il tempo, più la mancanza di Maati diventa dolorosa. Quel che ha subìto mio figlio è inimmaginabile: nemmeno nelle sceneggiature dei film dell’orrore si arriva a tanto. Chiediamo giustizia, una giustizia impeccabile che faccia da monito. Maati è già stato ucciso una volta, non deve esserlo di nuovo”. Farid Moubakir, padre del giovane certaldese ucciso un anno fa a Campi Bisenzio, non ha nascosto il dolore. In ricordo di Maati, a un anno dall'omicidio Il dolore in piazza. E ieri pomeriggio in piazza Boccaccio, nel corso dell’iniziativa organizzata in coincidenza dell’anniversario della morte di Maati Moubakir, ha ribadito il concetto: c’è una famiglia, se non un’intera comunità, che chiede giustizia per una morte troppo assurda e cruenta per essere vera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

