Jennifer Lopez | È la mia happy era sono felice E sugli uomini

Jennifer Lopez ha dichiarato di essere felice e di vivere il suo periodo più spensierato. Dopo aver ufficialmente concluso il matrimonio con Ben Affleck, l’artista ha condiviso di sentirsi in un momento di serenità. Ha parlato anche degli uomini, senza entrare in dettagli specifici, sottolineando il suo stato di benessere attuale.

Dopo la definitiva rottura con Ben Affleck, Jennifer Lopez ha deciso di inaugurare una fase della sua vita caratterizzata da una solitudine consapevole e "felice". La popstar ha scelto di prendersi una pausa necessaria dai riflettori e dalle cronache rosa, annullando diversi impegni professionali per concentrarsi sul proprio benessere interiore. Questo periodo di stop non è stato un segno di resa, ma una strategia precisa per riprendere in mano le redini della propria esistenza, mettendo al centro gli affetti familiari e la ricerca di un equilibrio che, per sua stessa ammissione, le era mancato in passato. In una recente intervista televisiva, JLo ha confessato di aver vissuto per decenni passando da una relazione all'altra senza mai fermarsi davvero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

