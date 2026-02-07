Arriva in edizione steelbook e 4K Ultra HD il film di Quentin Tarantino con Pam Grier. La casa di distribuzione Midnight Classics lo propone con immagini migliorate e dettagli più nitidi, per una visione che rende giustizia a questa pellicola spesso considerata sottovalutata. Un’occasione per riscoprire un classico del regista in una veste tutta nuova.

Il bellissimo film di Quentin Tarantino con protagonista Pam Grier è approdato in 4K UHD con una fantastica steelbook grazie a Midnight Classics. Video stellare ed extra straripanti. È stato il terzo film di Quentin Tarantino e rimane a tutt'oggi un'opera sottovalutata e sicuramente anomala, visto che al contrario degli altri film del regista di Knoxville, Jackie Brown nasce da un soggetto non suo, bensì tratto da un romanzo di Elmore Leonard, Rum Punch. Una base sulla quale però Tarantino ha innestato tutto il suo incofondibile stile, rendendolo un'opera che i suoi fan sanno apprezzare fino in fondo, anche se avrebbe meritato ben altra notorietà. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jackie Brown in steelbook 4K: il film più sottovalutato di Tarantino come non l'avete mai visto

Approfondimenti su Jackie Brown 4K

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Jackie Brown 4K

Argomenti discussi: Steelbook 4K Ultra HD + blu-ray per ‘Jackie Brown’; Jackie Brown - Il Tarantino più maturo sbarca in 4K; Steelbook 4K Ultra HD + blu-ray per ‘The toxic avenger’ 2025; Edizione 4K Ultra HD + blu-ray per ‘Constantine’.

Jackie Brown in steelbook 4K: il film più sottovalutato di Tarantino come non l'avete mai vistoIl bellissimo film di Quentin Tarantino con protagonista Pam Grier è approdato in 4K UHD con una fantastica steelbook grazie a Midnight Classics. Video stellare ed extra straripanti. movieplayer.it

[Totem] Robert De Niro (Louis Gara) in Jackie Brown – Regia: Quentin Tarantino – Anno: 1997 facebook